Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, ha parlato alla Bobo Tv del momento del Napoli nel campionato di Serie A.

PAROLE – «Il Napoli vince perché di base è una squadra fortissima. Dall’anno scorso i giocatori azzurri si conoscono tutti e oggi hanno gli stessi automatismi della passata stagione, ma poi nelle difficoltà non sanno bene cosa fare e col cambio in panchina qualcosa è cambiato. Senza Osimhen poi si fa più fatica… Sta bene Kvaratskhelia, ma non c’è più quel Napoli dell’anno scorso e non lo vedremo più. In campionato col Verona e queste squadre qui la differenza è enorme, ma il Napoli sarà altalenante quest’anno. Chi soffre più di tutti è Lobotka: l’anno scorso era il padrone del gioco, quest’anno fa fatica».

