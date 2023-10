Gianfranco Zola, ex attaccante, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto nel campionato di Serie A

Gianfranco Zola, ex attaccante, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto nel campionato di Serie A.

LA FAVORITA IN SERIE A – «L’Inter. Ha una rosa più profonda e ricca di qualità in ogni reparto, è in ottima forma e si esprime con buona continuità da mesi. Tuttavia, da anni è la favorita di inizio stagione…».

