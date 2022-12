La Fiorentina alle prese con il nodo esterno: dal mercato di gennaio arriverà una nuova pedina in attacco

Dal mercato di gennaio la Fiorentina verosimilmente uscirà con una pedina in più in attacco. Italiano, visti i recenti problemi fisici di Sottil e Nico Gonzalez ha necessità di un nuovo elemento offensivo in modo da favorire le rotazioni, visto che in particolar modo gennaio e febbraio saranno mesi carichi di appuntamenti. E le idee non mancano di certo, con Boga attenzionato speciale da parte della dirigenza viola.

LE IDEE – Nei giorni scorsi a Firenze il nome di Brekalo è tornato a rimbalzare con una certa insistenza, ma il Monza ha deciso di anticipare la concorrenza. Per questo Boga, in uscita dall’Atalanta dopo un anno ricco di ombre e privo di luci, è uno dei primi nomi della lista di Italiano. E resiste l’idea Sabiri della Sampdoria, un jolly che la Fiorentina monitora da tempo e che può comunque rappresentare un’ idea per il pacchetto avanzato.

PISTA ESTERA– Un altro nome cerchiato in rosso è quello di Sallai, ala destra in forza al Friburgo. Non manca la concorrenza: sul calciatore ci sono anche Lazio, Siviglia, West Ham e Wolverhampton. I tedeschi valutano l’ungherese 20 milioni di Euro. La Fiorentina riflette.

