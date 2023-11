Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, sul nuovo centro d’allenamento dl club viola. I dettagli

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn nello speciale VioLaLand.

PARTITA – «Ti viene tanta voglia di tornare in campo a calciare nel vedere una struttura come il Viola Park, è sempre un richiamo per chi ha smesso. Ogni tanto mi viene voglia di rimettere gli scarpini e a volte lo faccio. Mi butto dentro, in un torello o in una partitella a fare il jolly. Il problema è il giorno dopo che mi sveglio con tutti i dolori. Il Viola Park è ormai una città, che alimenta l’amore e la passione, sarà molto importante per il futuro».

