Fiorentina Juve, al Franchi è grande l’attesa per l’arrivo dei bianconeri in città domenica sera: pronto un nuovo record

A Firenze è tutto pronto per l’arrivo della Juve, che domenica sera arriverà a sfidare la Fiorentina nel posticipo dell’undicesima giornata.

Già venduti 32.000 biglietti, con la Curva Fiesole che ha promesso una spettacolare coreografia per l’occasione. Atmosfera da brividi per la squadra di Allegri in vista di un incontro delicatissimo.

The post Fiorentina Juve, al Franchi è grande attesa: nuovo record per l’arrivo dei bianconeri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG