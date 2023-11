Giorgio Chiellini non dimentica di fare gli auguri alla “sua” Juve: il messaggio dell’ex capitano al club bianconero

Non poteva mancare Giorgio Chiellini, ex capitano e bandiera della Juve che si è fatto sentire per gli auguri in questo speciale giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini)

IL MESSAGGIO – «Una storia magnifica lunga 126 anni! Auguri Juventus» ha scritto su Instagram per festeggiare i 126 anni dalla fondazione del club.

