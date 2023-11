Fiorentina Juve, Allegri ha due grandi dubbi di formazione in vista del big match del Franchi: ecco quali sono

Stando a quanto riportato da Sky Sport, in casa Juve ci sono due grandi dubbi di formazione in vista della trasferta di Firenze in programma domenica sera.

Contro la Fiorentina, ad oggi, Allegri non sa ancora chi saranno i due a guidare l’attacco bianconero: si candida Kean, in grande spolvero, così come Milik, che potrebbero soffiare il posto a Vlahovic e Chiesa.

