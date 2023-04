Nikola Milenkovic non prenderà parte alla gara di stasera tra Cremonese e Fiorentina: il motivo del forfait del serbo

Nikola Milenkovic non farà parte dei convocati della Fiorentina per il match di questa sera contro la Cremonese, valido per le semifinali di Coppa Italia.

Come riferito da FirenzeViola, il serbo è infatti stato messo ko dalla febbre, con Italiano che ha preferito non fargli affrontare questa trasferta.

L’articolo Fiorentina, Milenkovic out con la Cremonese: svelato il motivo proviene da Calcio News 24.

