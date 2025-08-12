Allegri punta su un nuovo attaccante per rivoluzionare il reparto offensivo, sorprendendo la Roma con un affondo deciso sul mercato

Il mercato del Milan sembra prendere una direzione inaspettata, con una decisione che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo rossonero e scuotere gli equilibri tra i club italiani. Dopo aver sondato a lungo il terreno per Dusan Vlahovic, ritenuto un rinforzo ideale per il reparto avanzato di Allegri, la società di via Aldo Rossi pare pronta a virare decisamente verso un altro profilo, abbandonando così la pista che portava all’attaccante serbo-

I costi elevati dell’operazione potrebbero aver fatto vacillare il Milan, che ora però sembra deciso a cambiare strategia: il club rossonero ha infatti puntato dritto su un obiettivo ambito anche dalla Roma, con Allegri pronto a battere la concorrenza e a sorprendere il nuovo tecnico giallorosso Gasperini.

Niente Vlahovic per il Milan: Allegri pesca altrove, Roma beffata

Il nome nuovo è quello di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino del Lecce, ormai da tempo nel mirino di diversi club, tra cui la Roma– l’attaccante era già finito nella lista dei desideri di Gasperini ai tempi in cui allenava l’Atalanta – , interessata al giocatore per rinforzare il proprio attacco, anche in vista di una possibile partenza di Dovbyk. Ma secondo le ultime indiscrezioni anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa per il classe 2000.

Krstovic viene valutato intorno ai 30-35 milioni dai giallorossi salentini. Lo stesso presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha voluto chiarire la posizione dell’attaccante: “Krstovic ha chiesto la cessione. Con l’offerta giusta può partire”.

Il centravanti di Golubovci si è fatto notare per le sue qualità tecniche che potrebbero sposarsi perfettamente con il progetto di Massimiliano Allegri. L’attaccante ha dimostrato nelle ultime stagioni un grande potenziale, e il Milan potrebbe così decidere di abbandonare la pista Vlahovic per puntare sul montenegrino per dare nuova linfa all’attacco.

La Roma, dal canto suo, continua a riflettere sulla possibile cessione di Artem Dovbyk, attaccante ucraino che non ha ancora convinto pienamente Gasperini, soprattutto dopo un precampionato poco brillante. L’interesse del Leeds per Dovbyk potrebbe aprire spiragli importanti per i giallorossi romani, che vedrebbero nell’eventuale cessione la chiave per affondare il colpo su Krstovic.

Nel caso in cui il Diavolo decidesse di puntare sul centravanti, si tratterebbe di un vero e proprio scippo per la Roma, che si troverebbe a dover affrontare una concorrenza agguerrita e determinata a spuntarla sul mercato. Il Diavolo sarebbe sicuro a lanciare l’assalto con la certezza di un colpo mirato capace di trasformare radicalmente l’attacco rossonero.