Il calciomercato regala ancora colpi di scena e questa volta il Milan sembra aver beffato l’Inter con un sorpasso improvviso e bruciante.

In un’estate in cui la rivalità tra rossoneri e nerazzurri non avrebbe dovuto accendersi troppo presto, ecco che le manovre di mercato rimettono tutto in discussione. Infatti, nelle ultime ore, si è assistito a un vero e proprio ribaltone: il Milan ha messo la freccia, superando l’Inter su un obiettivo che i nerazzurri corteggiavano da settimane.

Il tutto è avvenuto in pochi attimi, come succede nei colpi più imprevedibili, e adesso a Milano l’aria è quella di una sfida che si gioca lontano dal campo ma con la stessa intensità di un derby. Il segnale è arrivato dopo una cessione che ha fatto rumore: quella di Malick Thiaw.

Il Milan sorpassa l’Inter: Chivu beffato

Un’operazione orchestrata da Igli Tare, appena arrivato in rossonero, che è riuscito a trasformare un’uscita in una risorsa fondamentale per la campagna acquisti. Senza ombra di dubbio, incassare una cifra importante per il difensore tedesco ha messo il Milan nella posizione di poter agire con rapidità e determinazione.

Però, dietro questo movimento, c’è molto di più. Perché con Thiaw ormai lontano da Milanello, la priorità di Massimiliano Allegri – alla guida tecnica della nuova era rossonera – è stata subito chiara: trovare un difensore centrale di qualità. Ed è qui che la storia si intreccia con quella dell’Inter. I nerazzurri, già da giorni, avevano intensificato i contatti per Koni De Winter, talento belga del Genoa, individuato come rinforzo ideale per il reparto arretrato.

Eppure, come spesso accade nel calciomercato, la velocità può fare tutta la differenza. Il Milan, sfruttando i soldi freschi della cessione di Thiaw, si è inserito a gamba tesa nella trattativa, muovendosi con decisione e arrivando a un’intesa che, a detta di più fonti, sarebbe ormai a un passo. Per Allegri si tratterebbe di un colpo in piena regola, capace di dare nuova solidità alla retroguardia e, al tempo stesso, di piazzare un affondo pesantissimo alla rivale cittadina.

L’Inter, dal canto suo, non nasconde un certo disappunto. Cristian Chivu, che aveva seguito da vicino la possibile operazione, rischia di restare a mani vuote, vedendo sfumare un rinforzo che sembrava a portata di mano. Un episodio che conferma quanto il mercato estivo possa essere spietato: un giorno sei in pole position, quello dopo ti ritrovi costretto a cercare alternative in fretta e furia.

In definitiva, il sorpasso del Milan su De Winter non è soltanto un affare di mercato, ma un segnale preciso. Allegri e Tare hanno mostrato di saper colpire al momento giusto, sfruttando ogni occasione e mettendo in difficoltà la diretta concorrente. E se questo è solo l’inizio della sessione, c’è da aspettarsi che nei prossimi giorni le strade di Milan e Inter si incrocino ancora, con la stessa tensione e lo stesso gusto della rivalità che, in fondo, non conosce pause.