M’Bala Nzola ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della Fiorentina: ecco che cosa ha detto

M’Bala Nzola ha così parlato ai canali ufficiali della Fiorentina.

L’ARRIVO – «Sono contento di essere qui. Mi hanno voluto già quando ero alla Virtus Francavilla, non sono riuscito a venire, ma il tempo fa sempre il suo dovere. Anche con il mister: l’ho avuto a Trapani, a La Spezia… Ho imparato tanto con lui, lavorarci è sempre un piacere e sono contento di essere qua».

PRIMO GOL – «Ce l’ho già in testa da quando sono arrivato qua… Spero di segnare il primo gol contro il Genoa, ma se non ci riesco spero di farlo in casa».

OBIETTIVI – «Cercare di arrivare più in alto possibile in campionato, poi c’è la Conference… Speriamo di qualificarsi e di andare il più lontano possibile».

