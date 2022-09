Il d.s. della Fiorentina Pradè ha parlato del calciomercato della squadra viola

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Barak ha parlato del calciomercato della squadra viola.

CALCIOMERCATO – «Bajrami non l’abbiamo mai cercato. Non ci interessa fare la smentita, se non c’è bisogno non si fa. Non c’è stato niente di caldo, classiche situazioni di mercato. Si parla, ma se non si possono fare determinate cose L’ultimo giorno abbiamo lasciato partire Nastasic. Avevamo già intenzione di tenere Ranieri, vogliamo far crescere anche Krastev. Abbiamo fatto queste considerazioni, contemplando anche Mandragora. Abbiamo scelto di tenere Zurkowski, così come Kouamé. Abbiamo scelto di inserire siamo partiti forte perché dovevamo sostituire. Che dovevamo fare di più? I reparti sono al completo, 6+1 (Kouamé) in attacco e 7+1 (Bianco) a centrocampo».

