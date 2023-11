Le parole di Luca Ranieri, esterno della Fiorentina, sulla scorsa stagione dei viola e gli obiettivi per la nuova

Luca Ranieri ha parlato a Dazn della Fiorentina nello speciale VioLaLand.

LE PAROLE – «Già l’anno scorso arrivare a due finali non è stato facile. Purtroppo ci è andata male, abbiamo perso immeritatamente sia con Inter e West Ham. Quest’anno dobbiamo migliorarci, però per farlo dovremmo vincere due competizioni e quindi non sarà facile. Anche in campionato secondo me possiamo fare meglio dell’anno passato».

