Formazioni ufficiali Atalanta Monza: De Ketelaere titolare, ecco la scelta su Colombo. Due destini diversi per i due ex rossoneri

Alle 20:45, Atalanta e Monza scenderanno in campo per la sfida di terza giornata di campionato. Per quanto riguarda gli ex rossoneri, per De Ketelaere è la prima da titolare con la maglia neroazzurra, mentre Colombo partirà dalla panchina. Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Monza:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino

