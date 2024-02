Alle 21 scenderanno in campo PSV e Borussia Dortmund in una sfida valida per gli ottavi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 21 scenderanno in campo PSV e Borussia Dortmund in una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali.

PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Tillman, Veerman, Saibari Bakayoko, De Jong, Lozano. Allenatore: Bosz.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Reus, Sancho; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG