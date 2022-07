Queste le parole del tecnico Foscarini, che parla di Dybala in chiave Inter e Milan. Ecco cosa ne pensa, la situazione.

Parla l’allenatore Foscarini, in chiave mercato Inter e Milan, ma soprattutto sull’argomento Dybala a Sportitalia, ecco le sue parole: “A volte si parla del Milan, o dell’Inter che sembrerebbe la squadra più vicina, ma da più componenti non noto convinzione su questo giocatore. È un profilo che piace a tutti, però nessuno fa un passo importante. Il fatto anche che la Juventus se ne sia liberata così facilmente mi fa anche pensare che non sia un discorso tecnico, ma anche di funzionalità all’interno della squadra. L’Inter ha tanti giocatori: all’interno del modulo di Simone Inzaghi dove lo metti?“

IM_Paulo_Dybala

L’ex calciatore Stefano Impallomeni parla così: “L’Inter attualmente è la squadra da battere. Dice di non nascondersi ma che è dietro al Milan? Allora devi dire che sei il favorito. Così ti nascondi. L’Inter era più forte lo scorso anno, vedremo comunque la fine del mercato ma così parte in testa.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG