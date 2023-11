L’attaccante dello Spezia ma di proprietà dell’Inter Francesco Pio Esposito ha raccontato le sue caratteristiche.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Francesco Pio Esposito che ha ammesso al momento di non pensare all’Inter. “In campo sono un ‘9’ a cui piace venire incontro e giocare coi compagni, per fare sponde e aprire loro gli spazi. Sono molto forte di testa e bravo nel proteggere palla, devo migliorare nella forza nelle gambe, nella rapidità e nell’attacco alla profondità. Fuori, sono un tipo estroverso. Sebastiano ha colpi da fuoriclasse e a 17 anni giocava in Champions con l’Inter. Lautaro ha forza e cattiveria”.

Sebastiano Esposito

L’arrivo all’Inter dei 3 fratelli

“Successe dopo tre anni al Brescia, e so che non era la sola opportunità. Forse è statala prima società a parlare con papà, e lui ha voluto mantenere la parola data. Avevo 9 anni, e tutti i giorni facevo col pullmino avanti e indietro da Brescia. Ci mettevo un’ora e mezza ad arrivare al campo. Uscivo da scuola all’una e mezza, alle tre prendevo il pullman, alle cinque c’era allenamento, alle sette ripartivo, alle otto e mezza ero a casa e dovevo fare i compiti. Il giorno dopo uguale e il giorno dopo ancora. È stata dura. Mi ha tenuto su la passione, la voglia di arrivare al campo pensando che se mi fossi allenato a tutta il mister mi avrebbe convocato per la partita“.

Nazionale e ritorno all’Inter

“È il primo anno che gioco con i grandi e devo ancora dimostrare tutto. Conosco le mie qualità, ma non me la sento di farmi aspettative più grandi di me. Inter? Guardare troppo lontano non è produttivo: se non ti concentri sul breve, come puoi arrivare agli obiettivi a lungo termine?”.

