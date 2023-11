Il Monza, a breve in campo contro il Torino, ha deciso di indossare delle maglie speciali in favore del Telefono Rosa

Il Monza scenderà in campo oggi con una maglia speciale. Come spiegato infatti da Sky Sport, il main sponsor dei brianzoli, Motorola, ha deciso di cedere lo spazio sulla maglia. Al suo posto verranno riportate alcune frasi giunte al Telefono Rosa per sensibilizzae sulla violenza sulle donne.

Al termine della partita, tutte le maglie, ognuna con una frase diretta, saranno autografate e messe all’asta, con il ricavato che sarà devoluto al Telefono Rosa.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG