La Federcalcio francese ha ufficializzato l’ingaggio di Hervé Renard alla guida della nazionale femminile transalpina

La Federcalcio Francese ha ufficializzato l’arrivo di Hervé Renard, ex CT dell’Arabia Saudita, alla nazionale femminile transalpina. Di seguito il comunicato della federazione.

«Al termine della riunione straordinaria del Comitato Esecutivo di questo giovedì pomeriggio, la Federcalcio francese è lieta di annunciare la nomina di Hervé Renard come allenatore della squadra femminile francese fino ad agosto 2024. Il nuovo allenatore guiderà Les Bleues per la Coppa del Mondo FIFA 2023 che si terrà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto e per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dal 25 luglio al 10 agosto. Una conferenza stampa si terrà questo venerdì, 31 marzo presso la sede della FFF, alle 12:00, alla presenza di Philippe Diallo, presidente ad interim della FFF, e della commissione di reclutamento composta da Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Marc Keller e Aline Riera. Hervé Renard svelerà la sua prima lista per le prossime due partite della squadra femminile francese, in programma venerdì 7 aprile a Clermont-Ferrand contro la Colombia e martedì 11 aprile a Le Mans contro le canadesi, campioni olimpici in carica».

