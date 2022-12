Continua il gelo tra Benzema e la nazionale francese: il calciatore su Instagram ha rimosso il follow a tutti i compagni, salvo poche eccezioni

Dopo l’addio alla nazionale continua il gelo tra Benzema e la federazione francese. L’infortunio patito prima di partire per il Qatar e la mancata iscrizione in distinta per la finale sono stati il punto di non ritorno.

Ad aggiungere un ulteriore carico è la decisione del Pallone d’Oro di smettere di seguire la grande maggioranza dei suoi ex compagni di nazionale da Instagram. Le uniche eccezioni sono Tchouameni e Camavinga, compagni al Real, e poi Mbappé, Varane e Thuram.

L’articolo Francia, grande gelo con Benzema: tolto il follow ai compagni proviene da Calcio News 24.

