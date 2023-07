Frattesi all’Inter, spunta un retroscena sul centrocampista che lascia il Sassuolo: il Milan ci ha provato anche così

Nella giornata di oggi l’Inter ha superato la concorrenza e chiuso con il Sassuolo per l’arrivo in nerazzurro di Davide Frattesi.

Come riportato da Sky Sport, il Milan recentemente ci ha provato ancora per il centrocampista che faceva gola a tutte le big del nostro calcio: i rossoneri avrebbero voluto inserire Pobega o Colombo nella trattativa, non trovando però aperture da parte di Carnevali.

