La Juventus si inserisce nella corsa a Frattesi? Il club bianconero ha chiesto informazioni a Carnevali sull’affare con l’Inter

Si è concluso l’incontro di oggi pomeriggio tra Manna e Carnevali per Davide Frattesi. Come aggiorna Sky Sport, la Juventusvoleva sapere se l’Inter avesse davvero chiuso la trattativa per il centrocampista.

Al momento, però, non risulta definitiva la trattativa col club nerazzurro. La Juventus ora studierà il modo di inserirsi nella corsa al calciatore.

L’articolo Frattesi, incontro tra Manna e Carnevali: la Juventus ha chiesto informazioni sull’Inter proviene da Inter News 24.

