Ecco la situazione attuale di trattativa tra il centrocampista del Sassuolo Frattesi e l’Inter pronta ad acquistarlo

Come riportato dal Corriere dello Sport, è derby di mercato tra Inter e Milan per il centrocampista del Sassuolo Frattesi, ma i nerazzurri sono in pole e dall’altra ci sono stati dei contatti concreti.

Soprattto tra il giocatore e l’allenatore Simone Inzaghi per capire bene il suo ruolo, con il tecnico che gli ha garantito un ruolo da protagonista.

L’articolo Frattesi-Inter, il centrocampista parla con Inzaghi. Le garanzie proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG