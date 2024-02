Frattesi: «Mai pentito dell’Inter, la panchina non mi pesa. Se vinciamo lo Scudetto…». Le dichiarazioni del centrocampista

In un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato Frattesi, centrocampista dell’Inter seguito in estate anche dalla Juventus.

FRATTESI – «Non pensavo mica di essere titolare subito. Sarebbe stato stupido anche solo pensarlo e poi il 100% dei centrocampisti di A qui non giocherebbe mai titolare. La panchina la vivo come una cosa normale, un’occasione di crescita, anche perché farlo in maniera diversa sarebbe controproducente. Non mi sono mai pentito di aver scelto l’Inter. Scudetto? Se vinciamo porto mia nonna sul pullman».

