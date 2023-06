Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è Frattesi. Per il centrocampista c’è concorrenza soprattutto quella dell’Inter

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è Frattesi. Per il centrocampista c’è concorrenza soprattutto quella dell’Inter.

Come riportato da Sportmediaset i neroazzurri incontreranno domani il Sassuolo in un summit tra Marotta e Carnevali. L’Inter resta in vantaggio, con la Roma che non molla la presa. Milan e Juventus sembrano ormai piste molto raffreddate.

