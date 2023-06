Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ammette che questa per lui potrebbe essere l’estate giusta per cambiare squadra.

Dal ritiro della nazionale italiana Davide Frattesi lancia messaggi alle sue pretendenti. “Sarà un’estate importante, bisognerà prendere delle decisioni importanti. E’ sempre un piacere trovarsi in mezzo a questi discorsi. Vuol dire che le cose fatte in passato sono state quelle giuste, devo continuare a lavorare così e poi al resto ci penseranno Carnevali e gli altri al resto. Ho detto al mio procuratore di chiamarmi solo in caso di cose importanti. E’ una scelta importante, vanno fatte considerazioni anche in base al modulo”.

Nicolo’ Barella

“Un centrocampo a tre con la mezzala è sicuramente diverso rispetto a un centrocampo a due. Estero o Serie A? Nella mia carriera sono sempre andato avanti step dopo step, almeno nella mia testa bisogna fare prima un altro passaggio in una squadra italiana prima di andare fuori. Sono convinto che prima o poi ci andrò, ma bisogna andarci pronti. Titolarità? Non è fondamentale, in un top club nessuno può darti garanzie. Riferimento? Ne ho uno qui ed è Barella, in Italia è il migliore sotto questo punto di vista. Ho la possibilità di studiarlo da vicino e sicuramente è una fonte di ispirazione per me anche perché fa assist“.

