Il dirigente nerazzurro rimane piuttosto vago sul mercato.

Nella lunga intervista rilasciata a Rai Radio 1 Beppe Marotta ha inevitabilmente parlato anche di calciomercato. “Frattesi e Scalvini nomi da Inter? Parliamo di due giovani molto molto interessanti, ma ce ne sono anche altri, ieri abbiamo assistito anche a una bella prestazione dell’under 20 contro il Brasile”.

Giorgio Scalvini

“Loro due sono seguiti da tanti club, non nascondo che anche l’Inter abbia messo gli occhi addosso, poi dalla visione bisogna passare alla negoziazione ma in questo momento siamo fermi. Lukaku ama molto la maglia che indossa, si trova molto bene all’Inter, vuole stare con noi. Come sapete il giocatore è in prestito fino al 30 giugno, rientrerà al Chelsea, non sappiamo cosa accadrà dal punto di vista tecnico in quel club, in questo momento siamo alla finestra”.

