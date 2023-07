L’ex estremo difensore Sebastien Frey ammette di aver sentito che i rapporti tra l’allenatore e l’attaccante nerazzurro non fossero buoni.

Sebastien Frey a Calciomercato.it ha parlato anche dei molti portieri accostati all’Inter. “Mi è stato detto che poco prima di fine stagione c’è stato uno scontro tra Inzaghi e il belga e li c’è stata una rottura. Confermo che oggi le due strade che potrà prendere Lukaku sono la Juventus e l’Arabia Saudita“.

Yann Sommer

“Vedo bene Sommer all’Inter, immagino che viste le incertezze sul rientro di Neuer, il Bayern faccia fatica a liberarsene. Audero e Musso li vedrei meglio alla Fiorentina. Non so se sono pronti per un club che deve essere protagonista. Per Trubin lo farei un sacrificio ma il club nerazzurro ha bisogno urgentemente dei due portieri“.

