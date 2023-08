Le parole di Riccardo Marchizza, nuovo difensore del Frosinone: «Saremo una squadra che non farà barricate»

Riccardo Marchizza ha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione al Frosinone. Di seguito le sue parole.

INSERIMENTO – «Mi sono trovato bene fin da subito, tanti ragazzi li conoscevo e con qualcuno c’avevo giocato anche insieme. Ho sentito fin da subito la fiducia del mister e del direttore che mi hanno voluto fortemente. Mi sono trovato bene in questo mese».

QUARTA STAGIONE IN SERIE A – «Sicuramente più giochi ad alto livello e più migliori. Io ad Empoli ho avuto uno stop per l’infortunio al ginocchio. Voglio riprendere il mio percorso. La serie A è un privilegio, più giochi e più migliori».

CHE CAMPIONATO SARÁ – «Le annate più significative per me sono state la prima con lo Spezia in cui ci davano per spacciati fin dall’inizio e invece ci siamo salvati e uguale ad Empoli da neopromossi ci siamo salvati in anticipo. Dalla mia esperienza posso dire che saremo una squadra che non farà barricate, io credo che in serie A chi lotta per la salvezza più propongono, più sono offensive e più hanno possibilità di far bene. Credo saremo questo tipo di squadra».

RUOLO DA LEADER – «Col passare degli anni è normale che entri in un nuovo spogliatoio e ti rendi conti di essere tra i più grandi ed è normale che ti senti importante e da esempio verso i più giovani. Penso che questo spogliatoio ha una grande forza ovvero che leader siamo tutti. Chi nel piccolo e chi nel grande lascia sempre qualcosa, in ogni allenamento e speriamo di portare avanti questo aspetto».

SCELTA DEL FROSINONE – «Io avevo accettato già dalla prima chiamata del direttore fatta ai primi di giugno. L’ho ritrovato, siamo stati tanto insieme, abbiamo vinto insieme e quindi quando mi chiama lui ha un peso diverso. Quando il direttore ha preso il mister poi sono stato ancora più felice perché abbiamo tante cose in comune tra cui lo spirito di rivalsa. Ho esitato poco e deciso subito di venire».

GRUPPO – «Sotto l’aspetto tecnico e fisico stiamo lavorando tantissimo però lo spirito che ho trovato in questo mese di allenamento secondo me è raro perché noi lavoriamo veramente tanto. Ho trovato un gruppo di ragazzi che lavora tanto e si lamenta poco. Il mister dice sempre di lavorare col sorriso e questo sta facendo la differenza quando approcciamo alle esercitazioni oppure prepariamo le partite. Dovremo essere bravi a trascinare chi arriverà».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG