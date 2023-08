Frosinone Napoli, buona la prima per Rudi Garcia: le parole. Il tecnico vince la prima di campionato grazie alla doppietta di Osimhen

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Frosinone-Napoli.

OSIMHEN – «Dal punto di vista offensivo è stato bravissimo, ha fatto due gol e non ho niente da dirgli; da quello difensivo invece non mi è piaciuto per niente e gliel’ho detto nell’intervallo. In passato ha fatto più pressing e difendeva meglio, abbiamo corretto questa cosa nella ripresa e abbiamo giocato con tanta qualità. Sapevo che non avesse 90′ nelle gambe, ma abbiamo aspettato che facesse gol. Dal punto di vista psicologico è dentro la gara, quando c’è competizione lui risponde sempre presente. E’ un trascinatore e non cambierà mai, è un suo punto di forza».

