Funerali Berlusconi: l'ultimo saluto in Duomo all'ex presidente del Milan, scomparso lunedì 12 giugno ad 86 anni

(Daniele Grassini inviato in Piazza del Duomo) – Quest’oggi, in Piazza del Duomo a Milano, si svolgono i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì 12 giugno all’età di 86 anni. La funzione sarà celebrata dall’arcivescovo della città, Mario Delpini. Milannews24 segue in diretta la cerimonia dell’indimenticato presidente rossonero.

Ore 12.40 – Secondo Sky Sport, la salma di Berlusconi arriverà sul sagrato di piazza del Duomo alle ore 14.45. In totale saranno 2.000 le persone all’interno della cattedrale (1.800 posti a sedere, 200 posti in piedi) e sono stimate in circa 8.000 quelle che seguiranno i funerali dall’esterno.

Ore 12.30 – Il Milan in lutto nella giornata di oggi. Saranno sospese tutte le attività interne ai dipendenti di Casa Milan dalle 14.45, in modo tale da seguire le esequie. Chiuderanno i negozi e i centri sportivi per tutta la durata della cerimonia, mentre Milan Tv interromperà le trasmissioni. Anche le attività social del club verranno sospese sin dalle 10 del mattino.

Ore 12.00 – Inizia a riempirsi Piazza del Duomo: presenti tifosi del Milan e del Monza, in ricordo del loro presidente.

Ore 11.30 – Il Milan sarà rappresentato ai funerali dalla presenza del presidente Paolo Scaroni, dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e da Franco Baresi e Daniele Massaro.

Ore 11.00 – Come riferito dall’ANSA, una quindicina di corone di fiori sono state deposte sul sagrato davanti al Duomo. Oltre alla corona della premier Giorgia Meloni, sono state deposte anche quelle del gruppo Senato Forza Italia, una di Fratelli d’Italia e una del Partito socialista italiano composta da garofani rossi.

Ore 10.30 – Sky Sport ha fatto il punto degli sportivi che renderanno omaggio a Silvio Berlusconi. Il Monza sarà rappresentato ovviamente dal grande amico Galliani, dal consulente tecnico dell’area sportiva François Modesto, dal d.s. Michele Franco e dal tecnico Palladino. Atteso anche tutto il mondo Milan, dal presidente Paolo Scaroni all’a.d. Giorgio Furlani, passando per il vicepresidente onorario Franco Baresi, Paolo Maldini e Arrigo Sacchi. Annunciati anche Urbano Cairo (presidente del Torino), Aurelio De Laurentiis (presidente del Napoli), Gianluca Ferrero (presidente della Juventus), Joe Barone (d.g. Fiorentina), Giovanni Carnevali (a.d. Sassuolo). In ambito Inter sicura la presenza dell’a.d. Beppe Marotta e potrebbe esserci anche il presidente Steven Zhang. Per l’Atalanta, il presidente Antonio Percassi e il direttore generale Umberto Marino. Presente anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Dall’estero a rappresentare il Real Madrid – club con cui il Milan di Berlusconi ha tessuto lungo il tempo rapporti eccellenti – dovrebbe esserci Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali della Casa Blanca. Incerta ancora la presenza del presidente Florentino Perez

Ore 10.00 – Questa mattina sono state montate 15mila transenne che delimiteranno i passaggi e le vie di fuga in Piazza del Duomo. La funzione sarà visibile alle 10mila persone presenti anche attraverso due maxi-schermi.

