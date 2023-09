Funerali Lodetti, oggi l’ultimo saluto alla leggenda del Milan: i dettagli. L’ex centrocampista è scomparso quattro giorni fa

Il mondo del calcio e il mondo rossonero dirà addio a Giovanni Lodetti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il funerale dell’ex centrocampista rossonero è in programma oggi alle 14.30 a a Caselle Lurani, in provincia di Lodi.

