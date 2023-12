Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter nella 14^ di Serie A, si è fatto sentire

Come rende noto Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non ha affatto digerito la sconfitta del suo Napoli contro l’Inter.

DE LAURENTIIS- La reazione di De Laurentiis è furente, è lui che decide che Mazzarri non debba andare a parlare né in TV né in sala stampa: silenzio totale del tecnico. Ma è un silenzio che fa rumore. L’allenatore del Napoli è quasi più arrabbiato del patron, in tanti tanti cercano da massa delle spiegazioni che non arrivano e non convincono. Walterone è nerissimo. Ci sono dei sospetti che sono esplosi nel finale, telefonate di De Laurentiis ai vertici della Federcalcio e degli Arbitri per protestare per la direzione del Maradona

E’ improbabile che l’arbitro Massa venga sospeso, ma è plausibile pensare che non dirigerà più le partite del Napoli.

