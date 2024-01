Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Milan TV dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia

Giorgio Furlani a Milan TV dopo Milan Atalanta.

PAROLE – «Volevamo andasse diversamente. Due episodi hanno condizionato la partita: il rigore a sfavore in cui il nostro difensore prende la palla e l’ultimo non concesso dopo il tocco di mano. Tifosi? Non ci abbandonano mai, nei periodi felici e in quelli meno felici. Sono i migliori del mondo, li ringrazio».

