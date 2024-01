L’allenatore del Milan Pioli ha parlato nel post-partita di Milan Atalanta: tutte le dichiarazioni

Pioli ha parlato nel post-partita di Milan Atalanta a Milan Tv, sfida valevole per i quarti di Coppa Italia terminata 1-2.

PAROLE – «Passaggio chiave, siamo andati in vantaggio a fine primo tempo, il pari subito ci ha fatto male. Primo tempo comunque disputato bene, abbiamo lavorato bene vari palloni. Nel secondo siamo stati poco lucidi, anche se il rigore non c’era. Siamo riusciti a creare occasioni per pareggiare, ma non ci siamo riusciti».

RIPARTENZA – «Abbiamo solo un modo. Ripartite con determinazione e forza, con la cattiveria che ci può far tornare a vincere con la Roma. In campionato abbiamo ripreso ritmo, poi penseremo alle Europa League. Abbiamo ancora queste due competizioni».

SU TERRACCIANO – «Credo che non sia stato facile, ha fatto un solo allenamento, poi è entrato in un momento difficile, all’inizio era timoroso ma poi è venuto fuori, è un ragazzo solito che ha ottime basi e potrà tornarci utile».

