Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche nelle dichiarazioni post-partita della gara di ieri sera contro il Rennes, che nonostante la sconfitta per 3-2 è valsa per il Milan la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, è chiaro come Stefano Pioli abbia bene in mente il piano per tenersi stretta la panchina rossonera anche nella prossima stagione.

La competizione europea per il tecnico è diventata la priorità stagione: vincere il secondo trofeo continentale permetterebbe all’ex Lazio di rimanere a Milanello anche nella prossima stagione. Il vantaggio in campionato è rassicurante: Pioli dopo lo scudetto vuole regalare alla bacheca del Milan un importante alloro europeo.

