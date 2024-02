Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, al termine del match perso in campionato contro il Monza, ha parlato così

Nel postpartita di Monza Milan, Matteo Gabbia è intervenuto così ai microfoni di Milan TV.

SERATA DELUDENTE – «Non abbiamo fatto bene, ma abbiamo dato tutto ed è stato brutto perdere così, queste sconfitte fanno male, ne siamo consapevoli, ma la stagione è ancora lunga».

RIPRENDERSI SUBITO – «Sappiamo che scenderemo in campo subito giovedì e vogliamo archiviare questo brutto passo falso, ci dispiace perché stavamo vincendo tante partite, fa parte del calcio perdere, adesso dovremo lavorare meglio a Milanello per tornare a fare bene in Coppa e in Serie A».

