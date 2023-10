Intervistato dal Corriere dello sport Gagliardini ha strizzato l’occhio al suo attuale allenatore Raffaele Palladino

L’ex centrocampista dell‘Inter Roberto Gagliardini ha parlato al Corriere dello sport del tecnico del Monza Raffaele Palladino:

«E’ un allenatore da scudetto, sicuramente da primi posti per le sue metodologie e la sua organizzazione: lo vedo tra qualche anno potersi giocare anche delle finali europee. Questo poi è il primo campionato in cui allena dall’inizio. Mi piace il suo modo di tenere in mano il gruppo, è un maestro di calcio e ti fa stare bene».

