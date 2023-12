In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Adriano Galliani ha smentito qualsiasi trattativa per Colpani

Le parole in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport di Adriano Galliani nella quale ha smentito qualsiasi trattativa per Colpani, accostato al calciomercato Milan:

«Nessuno si è fatto vivo con noi per parlare di Colpani. Ha cinque anni di contratto, siamo a dicembre e fino a giugno e oltre non è trattabile. Diverso è stato il discorso per Carlos Augusto che aveva ancora un anno e volendo diventare terzino del Brasile chiese di andare all’Inter»

