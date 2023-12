Gama salta Juventus Women Pomigliano: il motivo del forfait del difensore e capitano bianconero per la partita

Gama non giocherà la partita che la Juventus Women disputerà dalle 15 in casa, a Biella, contro il Pomigliano.

Come appreso da Juventusnews24, il difensore e capitano bianconero non sarà a disposizione di mister Montemurro a causa della lombalgia. Gama non è nemmeno in panchina. Assenza pesante nella fila della Juventus Women seconda per il primo match del girone di ritorno di campionato.

