Luigi Garanzini, sulle colonne odierne de La Stampa, ha analizzato Milan-Napoli di ieri sera in Champions. Le parole

Luigi Garanzini, sulle colonne odierne de La Stampa, ha analizzato Milan-Napoli di ieri sera in Champions. Le parole:

«Aria di stra-derby milanese, altro che semifinale scritta Napoli-Benfica. Partita strana, in cui il Napoli ha provato invano a fare il Napoli, come da qualche tempo gli accade, e il Milan ha giocato soltanto di rimessa pur reduce da un confronto diretto dominato in lungo e in largo. Qualcosa si è rotto, comunque arrugginito nei meccanismi di una squadra che per mesi ha dato spettacolo in patria e fuori. E dall’altra il Milan ha ritrovato un pragmatismo che sembrava aver dimenticato. Trovato il vantaggio il Milan ha badato anzitutto a difenderlo. E a tratti anche il Napoli è sembrato contentarsi di limitare i danni. Nemmeno l’espulsione di Anguissa ha suggerito ai rossoneri un assalto finale, è stato anzi il Napoli in inferiorità numerica a sfiorare due volte il pareggio con Di Lorenzo e Olivera. Tra sei giorni sapremo se il Milan ha fatto bene i suoi conti»

The post Garanzini: «Milan? Martedì sapremo questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG