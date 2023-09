Garcia: «Osimhen non contento è la cosa migliore. Obiettivo? Primi 4 posti». Le dichiarazioni dell’allenatore

Garcia, in conferenza stampa e a Dazn, ha lanciato un messaggio alla Juve e alle rivali nella lotta scudetto e ha parlato del litigio avuto con Osimhen durante Bologna Napoli.

L’OBIETTIVO DEL NAPOLI – «Ci serve una vittoria che ci sfugge da un po’ in campionato. E poi fare una striscia di vittorie di seguito per tornare tra i primi 4 che è il nostro obiettivo. Per farlo bisogna vincere la prima da mercoledì».

LE PAROLE SU OSIMHEN A DAZN – «La cosa migliore è che quando uno esce non è contento, capita di non essere soddisfatti di come si è giocato. Anche i più grandi della storia sbagliano i rigori. Gli ho parlato più sulla sua uscita, quello che ha risposto resta nello spogliatoio».

