Il giornalista Luigi Garlando analizza il sorteggio dei gironi di Champions League.

Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport ha parlato di alcune curiosità relative alle prossime sfide di Champions League. “Dalle urne sono uscite storie strizzacuore: il Milan si ritroverà contro due ex capitani (Donnarumma, Tonali), Pulisic sarà avversario sotto il suo vecchio muro giallo (Dortmund)”.

esultanza a fine gara Inter

“Ancelotti contro De Laurentiis che lo silurò dal Napoli, Bonucci, avversario di tante sfide scudetto, calerà al Maradona in altra veste (Union Berlin), Inter-Benfica a San Siro rinnoverà un’altra volta il gol piovoso di Jair e la leggenda della seconda Coppa Campioni dell’Inter. Mettiamoci pure il derby dei fratelli Hernandez (Milan-Psg). La morale di Montecarlo? Possiamo qualificarne quattro agli ottavi e sperare di portare fino in fondo, o quasi, qualche rappresentante, come nell’edizione scorsa. Inter, Milan e Napoli hanno cominciato il campionato con un gioco dominante, di qualità e coraggio. È così che si seduce l’Europa“.

