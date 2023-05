Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, parla in vista del match contro la Juve di domenica pomeriggio: le dichiarazioni

Gian Piero Gasperini, a Sky Sport, ha così parlato in vista del match contro la Juve di domenica.

LE PAROLE – «Gli impegni europei delle altre saranno un fattore? Noi ci contiamo. Per esperienza dico che a questo punto della stagione le squadre che sono in coppa sono quelle che vanno più forte, mentre per le altre la settimana è lunga. Gli allenamenti non rispecchiano mai l’impegno della partita, le partite sono molto allenanti in questo periodo. Il rischio grosso sono gli infortuni. Se perdi qualcuno rischia che ti salta la fine del campionato, ma per il resto è un vantaggio giocare. Domenica prossima, in virtù degli scontri incrociati, può essere molto più importante di oggi».

