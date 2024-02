Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la sonante sconfitta per 4-0 contro l’Inter: le sue parole

Ai microfoni ufficiali dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini commenta così la sconfitta contro l’Inter nel recupero della 21^ giornata di Serie A.

INTER ATALANTA – «L’Inter è molto forte e su questo non c’è dubbio, cancelliamo questa partita e pensiamo alla prossima col Bologna. E’ stata una partita molto anomala, per fortuna si gioca tra tre giorni. Episodi non hanno giocato a favore dell’Atalanta Stasera proprio no».

BOLOGNA – «Dobbiamo prepararci bene, il Bologna è una squadra forte, sta giocando bene e merita la classifica che ha. Giochiamo in casa, dobbiamo riscattare la partita dell’andata che era l’unica sconfitta prima di oggi. Domenica sera ci auguriamo tutti di assistere ad una partita di calcio di valore, di quelle che piacciono al pubblico»

SCONFITTA CON L’INTER – «Non credo che farà male, è stata talmente strana che è difficile che ci possa far male»

