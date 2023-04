Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Bologna di Serie A

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Bologna, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni in conferenza stampa.

SULLA PARTITA – «Loro stati bravi a contenersi e a creare delle situazioni pericolose. Peccato perché per noi poteva essere una giornata molto importante: constatando che è un campionato difficile, non solo per noi, ma anche per le altre. Nascono queste partite che possono prendere delle pieghe diverse rispetto alle aspettative. Abbiamo avuto difficoltà a centrocampo sbandando più del solito: così come davanti».

PASALIC E SCALVINI – «Ha una distorsione alla caviglia: aveva parecchio dolore. Scalvini? Non ha problemi fisici, ma ci sono delle partite dove bisogna stare bene in 16. Fondamentali questi cambi che molto spesso determinano anche sul piano atletico».

OCCASIONI MANCATE – «Siamo arrivati anche molto bene a queste occasioni, poi la partita era molto equilibrata sul possesso palla: queste sono partite equilibrate dove ci è mancato qualcosa in area di rigore. Bisognava farsi trovare pronti».

PRESTAZIONI IN TRASFERTA – «Non vedo questa differenza di pressione tra casa e trasferta. E’ chiaro che tra le mura amiche non devi concedere l’avversario: in parte dobbiamo sfruttare anche il gioco aereo. Abbiamo perso la capacità di colpire di testa».

SCONTRI DIRETTI – «L’Atalanta deve essere molto orgogliosa della sua classifica. Io comunque a questi ragazzi dico “bravi” cercando di ottenere il massimo possibile. E’ da 29 giornate che sono in Europa, e cercheremo di arrivare più in alto possibile. Non mi hanno mai deluso».

THIAGO MOTTA – «Lui conosce calcio. Ai tempi aveva già questa qualità, riuscendo a trasmettere questa energia alle sue squadre: allo Spezia aveva fatto molto bene, così come ha avuto un buon impatto a Genova. Un mister che valorizza giocatori e anche la società. Penso che diventerà importante».

L’articolo Gasperini post Atalanta-Bologna: «Occasione mancata. Motta Diventerà un grande allenatore» proviene da Calcio News 24.

