Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dice la sua sulla lotta Scudetto in Serie A: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha detto la sua sulla lotta Scudetto in Serie A.

LE PAROLE – «Mi sembra un campionato difficile un po’ per tutte però. È molto equilibrato e bisogna dare merito a chi sta lottando in così pochi punti di differenza. Questo è un campionato difficile. Noi speriamo sempre dalle partite in Europa di poter trarre vantaggio per avere una spinta giusta per la Serie A».

