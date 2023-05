Gatti a Dazn: «Siamo vivi, il gol ci dà una botta di adrenalina». L’intervista dell’autore del gol decisivo

Gatti ha concesso un’intervista a Dazn dopo Juve Siviglia in cui ha segnato il gol del decisivo 1-1.

EUROPA LEAGUE E’ LA SUA COMPETIZIONE – «Lo diventa se avrà un finale di buon gusto, sennò è come se valesse nulla. Al ritorno ci giocheremo veramente la vita, sarà durissima, forse una delle più importanti della stagione. Dobbiamo lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo e portarla a casa».

L’IMPORTANZA DEL SUO GOL – «Ci dà una bella botta di adrenalina, siamo vivi. Da loro sarà durissima, in casa sono molto forti. Ci dobbiamo far trovare pronti e giocare ogni pallone compatti e di squadra».

COSA HA DETTO ALLEGRI A FINE PARTITA – «Abbiamo messo un piccolo tassello e ora andiamo là e ci giochiamo tutti».

CREMONESE E RITORNO – «Domenica è una partita dura, ma per me giovedì è la più importante della stagione. Lo è per tutti, ma per me lo è un po’ di più».

The post Gatti a Dazn: «Siamo vivi, il gol ci dà una botta di adrenalina» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG