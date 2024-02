Gatti, ancora tu! Due autogol nelle uniche due sconfitte della Juve. Il difensore è lo sfortunato “protagonista” quando i bianconeri perdono

Quando Gatti sbaglia, la Juve perde. Nelle uniche due sconfitte rimediate dai bianconeri in stagione, infatti, il difensore ha fatto due autogol.

Nel clamoroso 4-2 col Sassuolo Gatti siglò un autorete incredibile a partita praticamente finita, in pieno recupero. Ieri, contro l’Inter, il difensore per cercare di anticipare Thuram ha infilato nuovamente la palla nella sua porta, confermandosi così come sfortunato “protagonista” dei ko della Juve.

