Gazzetta – Inter, il presidente Steven Zhang commosso ha abbracciato tutta la squadra a fine partita

La storia porta il nome di Steven Zhang, che ora diventa il quarto presidente dell’Inter a gustarsi l’attesa di una finale di Coppa Campioni o Champions League che dir si voglia. Zhang ha centrato la finale di Istanbul proprio nel giorno del compleanno (il 78°) di Massimo Moratti, l’ultimo presidente dell’Inter ad aver raggiunto questo traguardo, 13 anni fa con Mourinho.

Zhang ora pagherà alla squadra il premio da due milioni di euro promesso in caso di qualificazione. Ha ringraziato i calciatori uno a uno, ha abbracciato la squadra, una creatura nella quale aveva creduto fin dal mese di agosto e lungo tutta la stagione, al punto di decidere in prima persona di rinunciare a un incasso certo con Skriniar anche a costo di perderlo a zero. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Gazzetta – Inter, il presidente Zhang commosso ha abbracciato tutta la squadra proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG